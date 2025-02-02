По мнению Мюррея, технологическое преимущество - на стороне Украины.

Технологическое преимущество, точность огня, более современные типы боеприпасов - то, что должно помочь Украине выиграть в войне с россиянами, считает американский военный Мюррей, который ранее служил в Воздушно-десантных войсках США, а в 2022 году присоединился к Силам обороны Украины и стал командиром роты в Международном легионе при ГУР МО. Об этом он сказал в интервью для Армия TV.

Он отметил, что командиры в ВСУ больше, чем российские, ценят человеческую жизнь. По его словам, Россия имеет численное преимущество в людях и "существенно обесценивает человеческую жизнь", россияне готовы бросать своих людей в бой без всяких колебаний и не беспокоятся, вернутся ли бойцы. Мы же, говорит Мюррей, не можем позволить себе такую "роскошь".

"И насколько я вижу, украинские командиры тоже не готовы рисковать своими людьми таким образом. Видеть это очень приятно", - подчеркнул он.

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Что касается технологического преимущества украинских войск, то Мюррей отметил применение дронов, отметив, что "во многих аспектах мы на равных с врагом в их использовании". По его мнению, наша артиллерия и западные танки имеют явное преимущество над российскими, и "это позволяет нам сохранить жизни и использовать эти преимущества на поле боя, а не полагаться только на количество".

"Как по мне, мы можем медленно терять территории, но наступит время, что их (россиян, - ред.) человеческий ресурс иссякнет. Конечно, это не так, что у россиян есть какие-то там счетчики, и нам надо дождаться, когда он дойдет до нуля. Нет, это скорее вопрос истощения их подразделений на ключевых участках", - отметил военный.

По его мнению, если украинская армия сможем истощать вражеские силы, которые они присылают "волна за волной, то, в конце концов, это остановится":

"Их запасы заканчиваются, техника ломается, и тогда у нас появляется возможность перераспределить силы и перейти на другой сектор, чтобы обеспечить контроль в нем".

По его словам, украинцы просто "фантастически делают это на протяжении всей войны".

Военный ГУР поделился своими впечатлениями о том, как воюют российские военные. Он говорит, что все зависит от конкретного подразделения.

"Я видел как хорошие навыки и умения пехотинцев и неплохой общий уровень боевой подготовки, так же я наблюдал просто ужасный уровень их подготовки. Так что впечатление об их солдатах зависит от того, где ты находишься и против какого подразделения воюешь", - подчеркнул Мюррей.

Он рассказал, что видел, "как российских солдат фактически оставляли на передовых позициях, а их командиры отступали на безопасные тыловые позиции, а солдаты оставались без снабжения под постоянными сбросами с наших дронов. И, в конце концов, они сдавались".

"Если мы видим, что подразделение противника имеет низкий моральный дух и плохое обеспечение, то нет смысла рисковать жизнью наших людей во время штурма, если можно подождать просто, пока они сдадутся", - подчеркнул американский военный.

Перспективы войны в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, выиграть войну в обороне невозможно, считает главнокомандующий ВСУ Александр Сирский. По его словам, Украине необходимо внедрять то, в чем она имеет преимущество: наращивание беспилотной составляющей, развития роботизированных платформ, развития наземных боевых платформ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что будущее Украины под угрозой из-за войны и массовой эмиграции населения. Американский чиновник отметил, что война в Украине затянулась. По его убеждению, необходимы переговоры и уступки с обеих сторон.

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