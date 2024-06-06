В частности, это повлияло на дальнейшее логистическое обеспечение горючим и военными грузами в оккупированного Крыма.

Британская разведка проанализировала удар Вооруженных сил Украины по паромной переправе в оккупированном Крыму, осуществленный в конце мая. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, 29 мая украинские ракетные удары повредили два грузовых железнодорожных парома на крымской части переправы через Керченский пролив, что сделало их нерабочими.

Как отмечает разведка, эти железнодорожные паромы почти наверняка служили главным средством железнодорожной транспортировки российских грузов топлива и боеприпасов в оккупированный Крым в связи со строгими мерами безопасности, введенными на Керченском мосту.

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Кроме того, Россия использует автомобильные грузовые паромы для поддержки перемещения тяжелых грузов через Керченский пролив, которые возобновили работу после ударов.

"Сниженная пропускная железнодорожная способность почти наверняка привела к временному прекращению российских военных логистических операций, и потенциально, к поставкам горючего в Крым", - сообщает разведка.

При этом, почти наверняка, Россия как можно быстрее будет вынуждена заменить железнодорожное паромное сообщение, что, вероятно, повлияет на ее более широкие морские логистические операции. В противном случае, она будет вынуждена пойти на ослабление ограничений по использованию железнодорожной части Крымского моста для перевозки топлива и взрывоопасных грузов.

Разведка отмечает, что украинский удар по паромным переправам и последующий удар по соседнему нефтяному терминалу снова доказывает уязвимость Керченского пролива перед украинскими средствами поражения, несмотря на то, Россия вкладывала значительные инвестиции в безопасность и противовоздушную оборону.

Удар по российским паромам в Крыму

Как сообщал УНИАН, в конце мая Силы обороны Украины совместно с СБУ провели многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских оккупационных войск в Крыму. Так, по предварительной информации, был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.

По данным источников, сначала Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора. Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.

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