Украинские защитники ловко расчищают путь через российские минные поля.

Российские оккупанты по линии фронта обустроили минные поля, но это не останавливает украинских защитников. Бойцы Национальной гвардии мастерски "прорубывают" путь через российские линии обороны.

Министр внутренних дел Игорь Клименко показал работу бригады Нацгвардии "Кара-Даг" на южном направлении, которые совместно с другими подразделениями сил обороны уничтожают оккупантов.

"Ситуацию усложняет плотное минирование местности врагом. Однако гвардейцы могут справляться даже с такой задачей. На видео можно увидеть один из моментов проработки проходов в минных полях перед штурмом", - говорится в сообщении главы МВД в Telegram.

Он отметил, что на прошлой неделе на отдельных участках украинские военные продвинулись на 1700 метров.

"Есть успехи и продвижение и в течение последних дней. Точные цифры будут озвучены в нужное время, позволив бойцам закрепиться", - подытожил Клименко.

Минные поля российских оккупантов - что известно

Издание The Washington Post писало, что Украина получила меньше 15% саперного и инженерного оборудования, что замедляет продвижение украинских войск, потому что россияне плотно заминировали территории.

Позже издание The New York Times писашо, что через пять недель после начала контрнаступления ВСУ стало очевидно, что освобождение территорий Украины продвигается медленно из-за большого количества противопехотных мин.

Вас также могут заинтересовать новости: