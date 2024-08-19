Ежедневно, когда Силы обороны Украины уничтожают одну группу оккупантов, за ней идет в наступление сразу другая.

Большие потери российских захватчиков затрудняют им продвигаться на Покровском направлении. Об этом подполковник, пресс-офицер бригады "Червона калина" Николай Коваль сказал в эфире телеканала "Киев24".

"В первую очередь, они хотят дойти до дороги. Это может быть не только через Покровск. Может быть и через Мирноград. Враг пытается идти вперед, но, из-за больших потерь, он также не может это делать, потому что мы круглосуточно и каждый день очень максимально стараемся проводить работу, чтобы ни пехота, ни техника не смогла пройти", - отметил Коваль.

Он сообщил, что за прошедшие сутки его бригадой было уничтожено три вражеские группы, которые штурмовали украинские позиции. Эти группы составляли около 40 оккупантов.

Видео дня

"Это каждый день. Мы видим и знаем заранее, когда они начинают передвигаться. Но, как только мы уничтожаем одну группу, за ней заходит снова другая группа", - отметил Коваль.

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко считает, что ситуация на Покровском направлении фронта в Украине ухудшается и требует изменения подхода. Россияне сосредоточились на продвижении в сторону трассы Константиновка - Покровск. По мнению эксперта, нужно стратегически менять всю ситуацию для начала путем нанесения российскими войскам массового поражения.

Вас также могут заинтересовать новости: