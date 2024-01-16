На этом направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

За прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновений. Больше всего враг напирал на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба. Отдельно, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 13 атак врага вблизи Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 19 - в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григоровки, Верхнекаменского, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 7 атак противника неподалеку Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 18 атак захватчиков в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 16 атак - возле Северного, Первомайского и Невельского.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 12 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили три атаки противника западнее Вербового и Роботиного.

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил безуспешный штурм позиций наших войск.

Война в Украине: новости

За предыдущие сутки произошло почти 90 боевых столкновений. В частности, только на Авдеевском направлении захватчики 31 раз безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ.

Сухопутные войска ВСУ сейчас находятся в "активной обороне" и сосредоточены на удержании позиций вдоль восточного участка фронта протяженностью 1000 км. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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