В частности, на Авдеевском направлении захватчики 31 раз безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск.

В течение суток на фронте произошло 86 боевых столкновений. Российские оккупанты пытались, в частности улучшить свое тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Так, на Купянском направлении Силы обороны Украины отразили две атаки возле Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем там оказались около 10 населенных пунктов.

"На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 12 атак врага вблизи Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григоровки, Верхнекаменского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

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На этом направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны было отбито шесть атак противника в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Кроме того, враг нанес авиационный удар вблизи Богдановки Донецкой области, а под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 16 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение", - отметили в Генштабе.

Кроме того, российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

"На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении противник, при поддержке авиации, 11 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск", - сообщили в Генштабе.

На Шахтерском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели, но нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области и обстреляли из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении ВСУ были отбиты две атаки западнее Вербового и Работиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр и районы населенных пунктов Берислав, Томарино, Ивановка, Никольское, Станислав Херсонской области и Днепровское, Солончаки Николаевской области.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил один безуспешный штурм позиций наших войск", - говорится в сообщении.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Веселое Харьковской области.

Битва за Донбасс

Как сообщал УНИАН, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун рассказал, что российские оккупанты пытаются зайти в Новомихайловку Донецкой области, чтобы полностью взять ее.

Штупун отметил, что враг наиболее активен на Авдеевском и Марьинском направлениях. Так, по его словам, на Марьинском враг имеет новую цель для захвата - Новомихайловку.

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