Защитник отметил огромные потери россиян.

В конце 24-го - начале 25-го года российские оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях. Об этом рассказал командир тактической группы в составе подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан" Михаил с позывным "Фантом".

По его словам, основная задача у них неизменна - достижение границ Донецкой области.

"У них на пути сейчас Курахово и Покровск, где идут ожесточенные бои. Далее они активизировались на Запорожском направлении. Там пока они действуют точечно, осуществляют определенные наступательные действия, но пока без глобальных результатов. То есть, оккупантам не удается достичь своей цели, в том числе благодаря нашим собратьям", - отметил он в интервью Украинскому Радио.

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"Фантом" считает, что если проанализировать действия оккупантов, то они бросили значительные свои ресурсы на проведение этой операции, и благодаря их неудачным действиям у них огромные потери.

"Об этом говорят страшные, вопиющие числа - это 48 тысяч примерно потерь у них личного состава. В 23-м году они себя более сдержанно вели. Мы, как подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан", встретили Новый год на позициях. Достаточно тяжело идут там бои, с определенными перерывами. Нам не только удается сдерживать врага, но и проводить точечные контрнаступательные действия и даже двигаться вперед", - добавил защитник.

Война в Украине - мнение экспертов

Российские оккупационные войска пытаются создать плацдарм на левом берегу реки Оскол, чтобы осуществить оттуда наступательные действия и создать плацдарм на правобережье. Однако перейти Оскол врагу будет крайне трудно, считает военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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