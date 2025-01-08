Враг продвинулся в Торецке и Курахово.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских сил обороны, и за минувшие сутки им удалось продвинуться в Донецкой области, в частности, в Курахово и Торецке, на Харьковщине, а также в Курской области.

Как сообщили аналитики DeepState, враг продвинулся в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке, возле Нескучного и Янтарного в Донецкой области. Также враг имеет продвижение в Двуречной на Харьковщине.

Кроме того, по сообщению аналитиков, оккупантам удалось продвинуться в Новоивановке и возле Новой Сорочины в Курской области.

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Накануне врагу удалось захватить сразу три населенных пункта в Донецкой и Харьковской областях - Лозовую, Ивановку и Шевченко. В то же время представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявлял, что информации о захвате Лозовой на Харьковщине пока не поступало.

Также в DeepState сообщали, что россияне почти полностью оккупировали Курахово Донецкой области. Отмечалось, что по состоянию на конец суток 6 января в пределах Курахово в окрестностях ТЭС было определенное количество наблюдательных пунктов. При этом глобально это уже не влияет на контроль над городом.

Также сообщалось, что россияне уже перебрасывают часть подразделений на другой участок возле Мирнограда, где ожидается наращивание количества атак врага.

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