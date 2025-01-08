Сейчас враг пытается расширить плацдарм на левом берегу реки.

Российские оккупационные войска пытаются создать плацдарм на левом берегу реки Оскол, чтобы осуществить оттуда наступательные действия и создать плацдарм на правобережье. Однако перейти Оскол врагу будет крайне трудно, считает военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Правый брег – это господствующие высоты, там рельеф местности позволял, и мы там поработали очень неплохо. И там созданы серьезные фортификационные сооружения, учитывая рельеф местности. Там артиллерия есть, там есть подразделения, налажена связь проводная, чтобы не заглушалась РЭБами, то есть там подготовлены позиции для того, чтобы давать отпор", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам аналитика, россияне это понимают. Поэтому враг пытается расширить плацдарм на левом берегу реки, чтобы попытаться атаковать.

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"Поэтому шансов у них форсировать реку Оскол – ну, шансы могут быть в любом случае, но пока, как говорят по крайней мере мои знакомые, которые там находятся, там у россиян небольшие шансы сделать какой-то прорыв. Ну, о прорыве вообще речь не идет, даже создать плацдарм на правом берегу реки Оскол будет практически невозможно", – констатировал Гетьман.

Война в Украине: важные новости за 8 января

Днем 8 января российские террористы атаковали Запорожье. В результате атаки погибли 13 человек. Количество пострадавших, по последним данным, достигло 63. 9 января объявлено Днем траура на территории Запорожской области.

В то же время ночью Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Саратовской области Российской Федерации. Она обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2". В росСМИ сообщили, что в Энгельсе вводят режим чрезвычайной ситуации.

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