Аналитик убежден, что наибольшая угроза существует именно для энергогенерирующей части ГЭС.

Россияне физически не имеют возможности разрушить плотины Киевской и Каневской ГЭС, поскольку сооружения были рассчитаны на то, чтобы выдержать удары ракетами и бомбами. Об этом в комментарии УНИАН рассказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

По его словам, соответствующие угрозы со стороны россиян являются частью кремлевской пропаганды и очень большого комплекса мер, которые сейчас срочно принимаются Россией, чтобы "принудить к перемирию".

"На нас вообще сейчас идет очень мощный накат, целью которого является заставить нас согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта. И этот накат включает и дипломатические демарши, вроде визита Орбана, и к сожалению страшные абсолютно террористические акты вроде сознательного удара по Охматдету. И сюда же ложится заявление Захаровой по поводу разрушения плотин. Ну, в отличие от удара по Охматдету, который ужасен тем, что реален, здесь угроза является абсолютным блефом. Россия физически не имеет возможности разрушить эти плотины", - отметил Дикий.

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По его объяснению, разрушить эти элементы гидроэлектростанций, не применяя ядерное оружие, практически невозможно.

"Эти плотины строились в советское время, строились во времена холодной войны и как раз рассчитывались на то, что они должны выдержать и прямые попадания ракет и бомб. И даже не прямое попадание, а недалекий взрыв ядерных боеголовок. То есть единственный способ уничтожить эту плотину снаружи - это прямое попадание ядерной боеголовки. При попадании чего-либо другого, включая Х-101, "Кинжалы" или "Искандеры" в ней (гидросооружении) будут образовываться некоторые дырочки. То есть повредить его можно, а разрушить - нет", - сказал эксперт.

В то же время Дикий отметил, что угроза все же есть - для генерирующих мощностей, но они почти не играют сейчас роли в энергообеспечении страны.

"Другое дело - разрушение собственно генерирующих мощностей. То есть разрушить гидроэлектростанцию как собственно станцию, которая производит электроэнергию - это, к сожалению, можно и это даже очень несложная задача. Здесь одного попадания будет достаточно. Но учитывая, какой небольшой процент мы получаем от ГЭС, это мало что добавит к и без того катастррофической картине с нашей неядерной генерацией", - подчеркнул Дикий.

Возвращаясь к гидросооружениям станций, он отметил, что единственный способ разрушить их - это способ, которым была разрушена Каховская ГЭС.

"Напомню, для того, чтобы взорвать Каховскую ГЭС россиянам несколько недель пришлось завозить взрывчатку внутрь гидросооружения. То есть несколько тонн взрывчатки изнутри - это то, что может разрушить плотину. А вот любое количество попаданий извне просто ее перфорирует... То есть эти угрозы Захаровой являются абсолютным блефом. Для того, чтобы взорвать Киевскую плотину россиянам сначала надо было бы получить над ней контроль. Ну а перспективы этого, я думаю, сами можете оценить", - сказал Дикий.

А относительно угрозы потери генерирующих мощностей напомнил, что вся наша гидроэнергетика, включая уже не работающую Каховскую, включая малые ГЭС в Карпатах - давала менее 7% от общей генерации.

Россия угрожает разрушением других ГЭС Украины

Как сообщал УНИАН, в России обвинили Украину в подготовке к разрушению Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. В этой связи, российские пропагандисты призвали затопить Киев. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова вновь заявила, что украинцы якобы разрушили собственную Каховскую гидроэлектростанцию. По ее словам, теперь Украина "готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Россию".

В Министерстве иностранных дел Украины назвали эти заявления россиян абсурдными. Украинские дипломаты отмечают, что единственной причиной угроз для гражданских людей и разрушений критической инфраструктуры в Украине является российская агрессия.

В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины объяснили, для чего Россия пугает подрывом ГЭС в Киеве и Каневе. Так, Россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Украине в рамках дезинформационной операции "Мир", пытаясь запугать украинцев угрозой новых терактов.

На днях военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман также прокомментировал тему в телеэфире, отметив, что российские захватчики не способны разрушить плотину Киевской гидроэлектростанции имеющимися ракетами. По его словам, для разрушения надо гораздо больше тонн взрывчатки. Гетьман также напомнил, как РФ взорвала Каховскую ГЭС - заложили взрывчатку внутрь дамбы.

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