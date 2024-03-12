Среди уничтоженного в частности есть и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".

За сутки на фронте украинские военные продолжили активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как сообщили в Генштабе, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному пункту управления противника.

А подразделениями ракетных войск нанесены поражения по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".

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Война в Украине: новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским войскам удалось остановить российское наступление на Донбассе.

При этом американская разведка сообщила, что российский военно-промышленный комплекс наращивает производство широкого спектра ударных вооружений большой дальности и других средств, которые позволят России вести длительную войну высокой интенсивности. В документе разведки отмечается, что РФ уже потеряла на войне около 300 тыс. солдат, а также тысячи танков и боевых бронированных машин.

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