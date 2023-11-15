Аналитики отметили, что это может свидетельствовать о двух нюансах.

В открытом доступе появились изображения, свидетельствующие, что во время штурмов Авдеевки в течение октября-ноября российские оккупанты использовали даже боевые машины пехоты БМП-1У, которые были украдены в армии Грузии в 2008 году.

Как сообщает Defence-ua, минимум одна такая ББМ в распоряжении россиян была потеряна в боях. Это зафиксировала РУБпАК 47-й механизированной бригады. Впервые о том, что российские оккупанты используют даже БМП-1У, украденные у Грузии 15 лет назад, стало известно в сентябре из видео российских пропагандистов.

Где до сих пор оккупанты хранили "грузинские" БМП-1У, и сколько машин этого типа взяли на вооружение россияне неизвестно. Известно лишь, что тогда россияне украли у Грузии 14 единиц БМП-1У.

Видео дня

При этом издание отметило, что оккупанты на этих краденых ББМ заменили пушку - вместо ЗТМ-1 там стоит российская 2А72. В издании добавили, что кроме "грузинских" машин, россияне еще использовали для штурмов под Авдеевкой и такие раритеты, как БТР-90 и БТР-50.

Издание предположило, что при планировании наступления на Авдеевку командование армии РФ сознательно пошло на максимальное "выгребание" всех остатков техники на базах хранения, с расчетом либо на максимальное давление на позиции ВСУ, либо же - на потенциальные собственные высокие потери при штурме города.

Российские оккупационные войска увеличили количество атак на Авдеевском направлении. Кроме того, захватчики наращивают применение авиабомб в Донецкой области.

Ситуация в Авдеевке

Российские оккупационные войска увеличили количество атак на Авдеевском направлении. Кроме того, захватчики наращивают применение авиабомб в Донецкой области. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. По его словам, больше всего атак со стороны противника происходит на юге Авдеевки.

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