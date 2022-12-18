По словам Алексея Арестовича, к лету 2023 война в Украине начнет падать по интенсивности.

К лету 2023 года интенсивность событий в Украине снизится еще сильнее. На этом фоне западный ВПК начнется разгоняться. В свою очередь президент РФ Владимир Путин лишь заводит Россию в тупик, не имея возможности изменить обстановку в свою пользу.

Такое пророчество озвучил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

"Кому страшнее затяжная война? 1,5% мировой экономики или коалиции, которая имеет 60%? Единственная надежда РФ - завести ситуацию в тупик. Подоляк (Михаил Подоляк, советник руководителя ОП - УНИАН) уже сказал, что мы торговать своей территорией не будем. Поэтому вся эта "затяжная война" к лету начнет подздыхать. Это не значит, что закончатся боевые действия, не значит, что закончатся обстрелы крылатыми ракетами. Это значит, что она начнет падать по интенсивности: интенсивности воздушных ударов (они начнут падать еще раньше), интенсивности боевых действий на земле - это будет такая вялая, текущая история. А закончить ее должна будет Украина и вооруженные силы обороны на поле боя", - говорит Арестович.

Но, по его словам, все это зависит от поставок вооружения и военной техники.

"Они (поставки - УНИАН) будут, я думаю, продолжаться, усиливаться, расширяться. У меня есть ощущение, сродни интуиции, что возможно и самолеты передадут, а не только ПВО. А когда промышленность раскочегарится, то может и по наземной технике что-то будет", - предположил Арестович.

Война в Украине: прогноз

В последние недели все чаще звучат сообщения о том, что РФ, вероятно, попробует снова наступать на Украину с севера. В частности, накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью, в котором заявил о возможном новом наступлении россиян.

По мнению руководителя Главного управления разведки генерал-майора Кирилла Буданова, бои в Украине должны закончиться к лету следующего года.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это прогноз, отмечал, что "мы не знаем, когда эта война закончится".

Ранее сам Арестович говорил, что в течение ближайших 8 месяцев война в Украине не закончится. По его словам конфликт, который длится больше года, "в принципе можно квалифицировать как затяжной конфликт".

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