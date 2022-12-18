Полномасштабная война в Украине превратится в "затяжной конфликт" уже через несколько месяцев.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует, что в течение ближайших 8 месяцев война в Украине не закончится.

Как Арестович отметил в эфире "Фейгин Live", конфликт, который длится больше года, "в принципе можно квалифицировать как затяжной конфликт".

"[Затяжной конфликт] – это полтора-два года или больше года. Больше года будет через два месяца. Мы понимаем, что через 2 месяца война не закончится. А еще я сильно подозреваю, что она еще полгода не закончится после этих двух месяцев", - заявил Арестович.

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В то же время он отметил, что "затяжной конфликт опасен для всех".

"Точнее не опасен, а его не любит никто. И он опасен частично. Еще Сунь-цзы (китайский стратег – УНИАН) сказал, что война любит быстроту и не любит затягивание", - отметил чиновник.

Война в Украине - последние прогнозы

По мнению руководителя Главного управления разведки генерал-майора Кирилла Буданова, бои в Украине должны закончиться к лету следующего года.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это прогноз, отмечал, что "мы не знаем, когда эта война закончится".

В последние недели все чаще звучат сообщения о том, что РФ, вероятно, попробует снова наступать на Украину с севера. В частности, накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью, в котором заявил о возможном новом наступлении россиян.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия может возобновить возможность идти в наступление уже в январе-феврале.

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