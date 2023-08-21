Командование оккупантов начало открыто применять жесткие репрессивные меры, отметили в украинском Минобороны.

На временно оккупированной территории Украины в подразделениях российских захватчиков усиливаются депрессивные настроения из-за чрезмерного физического истощения оккупантов и тяжелых потерь.

Возросло количество случаев злоупотреблений алкогольными напитками, наркотическими веществами и дезертирства, сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в Telegram. По ее словам, из-за этого вражеское командование начало открыто применять жесткие репрессивные меры.

"В частности, в н. п. Горностаевка (Херсонская область) и ряде других населенных пунктов представители военной комендатуры оккупантов осуществляли усиленное патрулирование и обход частных помещений с целью поиска дезертиров", - сообщила чиновница.

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Маляр добавила, что во многих случаях для задержания беглецов противники использовали огнестрельное оружие, в частности, в общественных местах.

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Российские захватчики длительное время тщетно пытаются двигаться вперед на востоке Украины. Кроме того, украинские воины ведут контрнаступление на нескольких направлениях и оттесняют оккупантов.

РФ несет огромные потери на украинской земле. Общие потери врага на 21 августа 2023 года составляют примерно 257 930 человек. Кроме того, ликвидированы 8 449 вражеских боевых бронированных машин и 4 358 танков.

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