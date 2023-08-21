ВСУ продолжают наступление на юге, но и враг тоже проявляет активность.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано более 25 боевых столкновений. Враг осуществил несколько попыток наступления на ряде участков, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Так, на Купянском направлении противник безуспешно атаковал вблизи села Синьковка Харьковской области. А на Бахмутском направлении враг пытался продвинуться вблизи Курдюмовки Донецкой области. Отмечается, что атаки успеха не имели.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступательные действия захватчиков в районе Марьинки.

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В то же время, Силы обороны Украины ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Отмечается, что там, украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

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Как писал УНИАН, авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Как отмечает американский Институт изучения войны, удары ВСУ по тылам противника подрывают боевой дух российских войск. Это угрожает стабильности обороны врага на нескольких критических участках фронта. Отмечается, что эти проблемы могут быстро обостриться и распространиться среди оккупационной армии, если одно из подразделений будет уничтожено.

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