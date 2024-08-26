Большинство таких ударов в этом году было нанесено в результате операций ГУР.

С начала года российские авиабазы и военные аэродромы подверглись по меньшей мере 40 атакам со стороны Украины.

Об этом говорится в исследовании авторитетного OSINT-агентства Molfar. В частности, в исследовании отмечается, что с марта по август этого года на авиабазы на территории РФ совершено 35 атак, еще 5 - на военные аэродромы во временно оккупированном Крыму.

Подавляющее большинство - 32% ударов было нанесено дронами-камикадзе Главного управления разведки (ГУР) Украины, а еще 15% атак на счету СБУ, 10% поражений осуществили Силы обороны, 9% и 7% ударов нанесены специалистами ССО и Воздушных сил соответственно. "Примерно 1/5 часть атак по российской авиационной инфраструктуре осуществлена неустановленными силами или подразделениями", - сказано в исследовании.

Видео дня

Удары по территории РФ

Глава ГУР Кирилл Буданов официально сообщил об уничтожении самолета МиГ-31 во время удара 16 августа по "Саваслейке".

Главный редактор Defence Express Олег Катков сказал, что в результате ударов по российскому ареродрому "Саваслейка" может быть уничтожено от 25 до 50% МиГов. Катков сказал, что, вероятно, в результате ударов по этому аэродрому повреждено до шести МиГ-31.

Справка УНИАН. Molfar - сообщество OSINT, которое насчитывает 35 аналитиков и более 200 волонтеров, которые занимаются идентификацией военных преступников, опровержением российской пропаганды, расследованием военных преступлений, сбором полного архива событий полномасштабной войны, сведением перечня недружественных к Украине субъектов.

Вас также могут заинтересовать новости: