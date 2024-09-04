Рекордные потери россиян за один день в эти выходные были почти в 10 раз хуже, чем в среднем за время войны.

Наступление на востоке обходится российским военным огромной ценой, и вэти выходные россияне пережили самые дорогостоящие 24 часа своей войны в Украине, пишет Forbes.

"В воскресенье аналитик Эндрю Перпетуа подсчитал более 180 поврежденных, уничтоженных и брошенных российских транспортных средств и тяжелого вооружения. Собственные потери Украины были намного меньше: менее трех десятков", - пишет Forbes.

При этом, объясняет Forbes, в среднем за время полномасштабного вторжения Россия теряла всего 19 единиц тяжелого вооружения в день.То есть рекордные потери россиян за один день в эти выходные были почти в 10 раз хуже, чем в среднем.

Видео дня

Конечно, не все потери в этом списке невосполнимы, не все произошли в эти выходные - некоторые произошли раньше, но видео- или фотодоказательства их появились в течение выходных. Не все были в районе Покровска. Поэтому нельзя точно утверждать, что россияне потеряли все это оборудование за один день, пытаясь захватить Покровск. Однако как показатель масштаба российских потерь эта статистика показывает достаточно четкую картину.

Таким образом, наступление на Покровск очень дорого обходится российским войскам, и они не смогут поддерживать этот темп в течение длительного времени.

"Если нынешнее российское наступление исчерпает людей и технику до того, как оно дойдет до Покровска, может пройти некоторое время, прежде чем Россия сможет собрать ресурсы для второй попытки", - считает аналитик Forbes.

Некоторые украинские аналитики предполагают, что противник достигнет города к середине сентября, но не сможет его захватитить. И эта неудача может, наконец, стать сигналом к ​​концу российского наступления, которое началось прошлой осенью под Авдеевкой.

Однако, отмечают в Forbes, эти оптимистичные прогнозы основаны на рискованном предположении: что русские не смогут немедленно восполнить свои потери.

"Да, наступающие россияне оставляют шокирующий след из убитых солдат и уничтоженной техники на пути к Покровску. Нет, эти потери не сохранятся в долгосрочной перспективе, ведь Кремль уже значительно израсходовал свои огромные запасы оружия времен холодной войны. Но неясно, успеют ли войска и техника спасти Покровск и окружающую область", - пишет издание.

Ситуация под Покровском - что известно

Бои и первые штурмы российских оккупантов города Покровск (Донецкая область) могут начаться уже в ближайшее время. Об этом сказал военный эксперт Иван Ступак. Он, в частности, сослался на "определенную информацию" в сети, которая "прежде всего идет от россиян".

Ранее аналитик Forbes Дэвид Экс писал, что под Покровском в окружение могут попасть четыре украинские бригады. По его информации, российские войска обошли украинские силы, удерживающие линию между селом Мемрик и рекой Волчья. В результате образовался открытый выступ, который "при нескольких решительных маневрах россиян может превратиться в ловушку для сотен украинских военных".

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