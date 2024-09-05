На Покровске рано 'ставить крест', у россиян сейчас дилемма, - военный эксперт

Вопрос в том, смогут ли россияне сгенерировать достаточное количество сил и резервов для продолжения наступления.

Асимметричные действия ВСУ значительно откорректировали планы армии РФ на этот год. У врага не хватит сил, чтобы захватить Покровск Донецкой области в рамках этой наступательной кампании.

Об этом в эфире Еспресо заявил Дмитрий Жмайло, военный эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества. По его словам, россияне и дальше будут пытаться все выжимать и наращивать группировки на Покровском направлении.

"Сейчас захватчики не используют бронетехнику, во-первых, что ее становится меньше, и жизнь российского солдата или офицера гораздо меньше стоит, чем тот же танк или какая-то артиллерийская установка. Поэтому технику враг бережет, а то, что приходит расконсервированное с территории РФ, мягко говоря, низшего качества", - прокомментировал Жмайло.

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Последние образцы российской техники, которую захватывали ВСУ, в частности те же танки Т-90М "Прорыв", россияне оснащают пушкой 1992 года производства. Это еще раз свидетельствует, что новейшие российские технологии оказываются "мыльными пузырями".

"Однако россияне могут двигаться, но зона этого движения уже сузилась, несмотря на то, что они продолжают атаки вдоль всей линии фронта и как будто пытаются продвигаться. Захватчики и дальше будут накапливать резервы. Я предполагаю, что у них в этой наступательной кампании не хватит сил, чтобы захватить Покровск. Смогут ли к нему подойти? Думаю, что это возможно. Смогут ли где-то проломить Селидово? Потому что пока противник не решит вопрос с Селидово, то не сможет двигаться на Покровск, чтобы не получить флангового удара. Поэтому еще рано, как говорится, "ставить крест" на Покровске. Здесь вопрос - сгенерируют ли россияне достаточное количество сил и резервов?", - отметил военный эксперт.

Несколько недель назад началось определенное оттягивание вражеских сил с Южного направления, но военный преступник Игорь Гиркин из тюрьмы начал бить тревогу, ведь украинцы начнут прорубать коридор к Азовскому морю.

У россиян дилемма, потому что и здесь нужно сохранить линию фронта, чтобы уберечься от украинских атак, и на Курщине надо как-то локализовать наш плацдарм, и важно еще и продолжать наступательные действия именно на Покровск, выравнивать линию фронта. Как отмечает эксперт, иначе вся наступательная летняя кампания армии РФ будет сведена на нет, а это более 70 тыс. убитыми и ранеными со стороны россиян.

"Враг сейчас перед большой дилеммой. Поэтому наши асимметричные действия, если неокончательно поломали, то очень откорректировали в нашу пользу все планы противника, которые он ставил на этот год", - добавил он.

Война в Украине: ситуация на Покровском направлении

С начала суток, 4 сентября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло уже 164 боевых столкновения с противником. Такие данные приводит Генштаб ВСУ.

Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях. Только на Покровском направлении враг 49 раз пытался вклиниться в украинскую оборону.

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