Россия может перенять украинскую тактику сбивания разведывательных беспилотников.

У Украины возник "колоссальный" дефицит разведывательных дронов, сообщил в эфире "Киев 24" аэроразведчик ВСУ Игорь Луценко.

"В дальнейшем эти дроны будут еще больше расходоваться из-за того, что враг будет отрабатывать системы противодействия разведывательным дронам. И потери наши возрастут. Так же, как сейчас увеличились потери его разведывательных дронов. Такая же ситуация через некоторое время сложится и в нашу сторону", - пояснил Луценко.

По мнению военного, украинской стороне надо заблаговременно проанализировать эту проблему и заранее закупать большее количество различных типов разведывательных БПЛА.

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"Чтобы если один тип, за счет его технического решения, враг его выбил. Другой тип еще присутствовал, давал информацию ситуационной осведомленности", - добавил Луценко.

Военный также рассказал о ситуации с основными дронами тактической разведки типа "Мавик".

"Что касается закупки "Мавиков", то есть определенный оптимизм. Что пока оно в том режиме, в котором есть. Работают соответствующие институты Минобороны. Я надеюсь, что небольшой поток "Мавиков" через государственные каналы будет к нам поступать. Но дефицит сохраняется и он будет расти", - отметил Луценко.

БПЛА: другие важные новости

Украина начала сбивать российские разведывательные БПЛА дронами. Накануне 11 бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии показала часть из результатов такой "охоты", уничтожив пять российских дронов Zala-421, два Орлан-10, Supercam S350 и Ланцет.

Накануне стало известно, что американская компания AeroVironment планирует производить в Украине новейшие ударные БПЛА Switchblade 600.

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