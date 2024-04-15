В Черном море на боевом дежурстве находится патрульный катер РФ, но ракетоносители - в пунктах базирования.

На двух южных направлениях происходят боевые столкновения, ВСУ наносят потери российской армии, в частности удалось уничтожить десятки единиц военной техники врага, среди которой - самоходная установка "Гвоздика" и так называемый "глаз Мордора" оккупантов - наблюдательный комплекс "Муром".

"Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. На Ореховском направлении оккупанты совершили 9 штурмов, из которых 8 - в районе Старомайорского и один - в районе Роботино. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, было 4 штурма наших позиций. Понеся потери, противник отошел на исходные позиции", - сообщили в Силах обороны юга.

Говорится, что украинские защитники наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. Сейчас стало известно, что в течение последних боевых суток на указанных двух направлениях уменьшилось на 123 оккупанта и 44 единицы вооружения и военной техники. Это - 14 орудий, в том числе САУ "Гвоздика", два миномета, 23 единицы автобронетехники, две станции радиоэлектронной борьбы, комплекс видеонаблюдения "Муром-М" и две системы фотовидеонаблюдения.

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"Уничтожены 4 полевых пункта боеснабжения, место хранения горюче-смазочных материалов и место хранения материально-технических средств вражеского войска", - рассказали в ВСУ.

В то же время оккупанты еще больше усилили разведку - в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 256 разведывательных дронов. Также они давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов. В течение боевых суток захватчики на Ореховском направлении нанесли три авиационных удара с применением управляемой авиабомбы и около двух десятков неуправляемых авиационных ракет.

На население прифронтовых областей Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, запустили враг применил 209 FPV-дронов, 12 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросили с БпЛА различных модификаций 268 осколочных боеприпасов. В результате на Днепропетровщине ранены 3 гражданских лица, повреждены гражданские автомобили, на Херсонщине ранены трое гражданских и поврежден частный дом.

Также российские войска 5 раз ударили из артиллерии по Херсону. Обстреляны Белозерка, Велетенское, Понятовка, Садовое, Никольское, Берислав, Дудчаны, Качкаровка, Одрадокаменка, Казацкое и Кизомыс. Повреждены многоэтажный дом, частные жилые дома, объекты критической инфраструктуры и газопроводы. На Николаевщине агрессор нанес артиллерийские удары по Куцурубской громаде, на Днепропетровщине - по Никополю, Покровску и Мировской громаде. В результате обстрелов ранен человек, повреждены частные жилые дома, линия электропередачи, гаражи и гражданские автомобили.

В Запорожье вражеской артиллерией обстреляны Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Новоандреевка, Левадное, Малиновка и Приморское - погиб гражданский мужчина, еще один ранен.

Также говорится, что в Черном море на боевом дежурстве находится патрульный катер вражеского флота, но ракетоносители - в пунктах базирования.

Война в Украине: ситуация на юге

13 апреля на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 126 российских оккупантов и 51 единицу техники. Тогда же противник совершил 6 штурмов на Ореховском направлении, из которых один - в районе Роботино и пять - в районе Старомайорского. На левобережье Днепра Херсонщины враг совершил 3 штурма позиций ВСУ.

Военные обнародовали видео, на котором - село Роботино в Запорожье, в районе которого длительное время идут бои Сил обороны Украины с российскими оккупантами. Спасаясь от рашистов, люди вынуждены были уехать, потому что в населенном пункте не осталось ни одного целого дома. На видео зафиксировано что собой представляет сейчас село - оно полностью разрушено, выжжено, места, где когда-то были жилые строения, превращены в груды обломков. Поверхность земли буквально усеяна воронками, оставленными снарядами.

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