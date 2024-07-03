Сообщается, что на Покровском направлении наибольшее количество противостояний, и что ситуация на Ореховском направлении обострилась.

С начала суток 3 июля войска РФ продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло, и составляет более 90. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 16:00.

В частности, пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации.

Вместе с тем, под постоянной бомбежкой находится Харьковщина. Сегодня, со стороны Белгорода (РФ) и Шебекино (РФ), террористы нанесли авиационные удары КАБами по районам населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Нескучное, Слобожанское. Отбито шесть вражеских атак в районе Волчанска и Липцов.

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Отмечается, что на Купянском направлении противник два раза безуспешно штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений в районе Стельмаховки. Задействовал для поддержки авиацию - ударил УАБами в районах населенных пунктов Боровая и Песчаное. Украинские воины стойко держат оборону. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение. На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 19 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. Десять боестолкновений завершились без успеха для противника, еще девять - продолжаются.

"Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Выемки защитниками украинской земли отражена одна атака противника. На Краматорском направлении оккупанты осуществляют четыре штурма позиций нашего войска вблизи Калиновки. Бои продолжаются. На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 12. Враг, при поддержке авиации, концентрирует свои усилия на попытках продвинуться в сторону Белой Горы, Торецка, Делиевки, Северного и Нью-Йорка. Продолжается три боевых столкновения", - говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что на Покровском направлении наибольшее количество противостояний. С начала суток оккупанты совершили уже 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Евгеновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калинового. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак, шесть боестолкновений - еще продолжаются.

Кроме того, как говорится в сводке, на Кураховском направлении наши защитники отбили 11 атак врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. На Времовском направлении отражены два вражеских штурма неподалеку Водяного и Урожайного. Оккупанты применили УАБы и неуправляемые авиационные ракеты в районах Времовки и Старомайорского.

"На Гуляйпольском направлении имела место одна безуспешная попытка атаки, в районе Чаривного. Ситуация на Ореховском направлении обострилась. С начала суток украинские воины отбили две атаки в районах Новоандреевки и Роботино. Семь атак противника в районах Новоданиловки, Щербаки и Роботино продолжаются. Также противник задействовал авиацию в районе Каменского. На Приднепровском направлении враг тоже безуспешно дважды атаковал наших защитников вблизи Крынок. Районы населенных пунктов Казацкое, Тягинка, Бургунка и Шляховое подверглись ударам УАБами", - заявили в Генштабе.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, аналитики DeepState заявили, что российские оккупанты продвинулись возле Прогресса, Владимировки, в Карловке, Красногоровке, Нью-Йорке, Часовом Яру и Макеевке. Отмечалось о захвате оккупантами микрорайона Канал в Часовом Яру, который, по данным ВСУ и СМИ, накануне перешел под контроль Украины.

"Буквально 9 июня "врага не было в городе", 27 июня спикер "выбил всех оккупантов из города", а уже сегодня кац*пы заняли полностью уничтоженный микрорайон Канал. К сожалению, за ошибки приходится платить - людьми и территорией. Если и дальше будет казаться, что все в порядке, то ситуация будет на грани катастрофы. Есть подразделения и бригады, с которых стоит брать пример, а есть подразделения, которые становятся чьей-то карьерной ступенькой, куда должна ступить нога какого-то генерала", - отметили аналитики DeepState.

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