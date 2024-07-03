В частности, российские войска захватили микрорайон Канал в Часовом Яру.

Российские оккупанты продвинулись возле Прогресса, Владимировки, в Карловке, Красногоровке, Нью-Йорке, Часовом Яру и Макеевке, сообщают аналитики DeepState.

В частности, сообщается о захвате оккупантами микрорайона Канал в Часовом Яру, который, по данным ВСУ и СМИ, накануне перешел под контроль Украины.

"Буквально 9 июня "врага не было в городе", 27 июня спикер "выбил всех оккупантов из города", а уже сегодня кацапы заняли полностью уничтоженный микрорайон Канал. К сожалению, за ошибки приходится платить - людьми и территорией. Если и дальше будет казаться, что все в порядке, то ситуация будет на грани катастрофы. Есть подразделения и бригады, с которых стоит брать пример, а есть подразделения, которые становятся чьей-то карьерной ступенькой, куда должна ступить нога какого-то генерала", - отметили аналитики DeepState.

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Они также добавили, что сейчас главными тактическими ошибками украинской стороны остаются попытки восстановить позиции, когда это не несет никакого смысла, и оборона на невыгодных рубежах, а иногда в окружении.

Битва за Часов Яр: что известно

Накануне, аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что Силы обороны контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили ВС РФ из микрорайона "Канал".

Впоследствии эту информацию подтвердили и в ВСУ. В частности, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что оккупационных войск в Часовом Яру на тот момент не было.

Российско-украинская война: другие важные новости

По мнению экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса, существует три фактора, которые непосредственно влияют на войну в Украине. В частности, речь идет о количестве населения, развитии технологий и помощи союзников.

Между тем Силы обороны продолжают на носить ощутимые потери оккупантам. Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали более тысячи россиян и десятки единиц вражеской техники.

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