По словам Лакийчука, местами к критическим последствиям приводит тактика россиян давить на Силы обороны своим количеством.

Российские войска продвинулись на Старомихайловском направлении фронта сразу на двух участках, рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук, передает "Еспресо".

"Если говорить, что ситуация без изменений, то это свидетельствует, что ситуация остается тяжелой… Сегодня имеем не очень утешительные новости южнее - это бывшее Марьянское направление, по другому - Старомихайловское, где враг имеет продвижение еще на двух участках", - заявил он.

По его словам, местами к критическим последствиям приводит тактика россиян давить на Силы обороны своим количеством:

Видео дня

"Количество иногда переходит в качество. Такое продавливание нашего фронта может в конце концов иметь очень опасные последствия".

Лакийчук напомнил, что и на Купянско-Лиманском направлении идут тяжелые бои:

"Это направление можно считать второстепенным, но то, что оно является вспомогательным ударом, не означает, что там бои менее жестокие и менее ожесточенные. Враг продолжает пытаться разрезать наши группировки обороны пополам с целью их дальнейшего разгрома, но пока серьезного успеха нет".

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала большой войны ориентировочно составили 539 320 человек личного состава. За последние сутки было ликвидировано еще 1260 оккупантов.

Кроме того, украинцы уничтожили 8042 (+3) танков, 15 459 (+9) боевых бронированных машин и 14 363 (+42) артиллерийских систем.

Вас также могут заинтересовать новости: