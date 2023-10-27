Украинские воины отбили десятки атак захватчиков.

Российские оккупанты в течение суток вели безуспешные штурмовые действия и пытались восстановить утраченное положение на нескольких направлениях. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток произошло 47 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

"На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, где наши защитники отбили пять атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов", - отметили в Генштабе.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны Украины было отбито 13 атак противника. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

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Кроме того, на Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 19 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов на этом направлении оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области.

"На Шахтерском направлении украинские воины отбили все атаки врага возле Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели, они продолжали перегруппировку войск.

На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение северо-западнее ивового Запорожской области, но успеха не имели. Артиллерийским и минометным обстрелам здесь подверглись около 20 населенных пунктов.

Новые потери России

Как сообщал УНИАН, в своем вечернем обращении сегодня, 27 октября, Генштаб заявил, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, да еще четыре - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь артиллерийских средств, два склада боеприпасов и три средства противовоздушной обороны врага.

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