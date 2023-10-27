Также ВСУ ударили по ЗРК захватчиков.

В течение суток украинские воины поразили склады боеприпасов и районы сосредоточения российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток враг нанес шесть ракетных и восемь авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника.

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Кроме того, подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь артиллерийских средств, два склада боеприпасов и три средства противовоздушной обороны российских оккупантов.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, во время последних атак российских захватчиков на юге Украины были уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59 и два ударных беспилотника "Ланцет". Это произошло в Николаевской и Херсонской областях.

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали на юге 30 российских оккупантов. Кроме того, были уничтожены семь орудий, станция радиоэлектронной борьбы "Ртуть-Б", FPV-дрон, шесть единиц автобронетехники и три наблюдательных пункта врага.

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