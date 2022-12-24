Эксперт считает, что война с использованием роботов может стать реальностью в ближайшее десятилетие.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, используют ли ВСУ на войне с Россией роботы, такие как известные "собаки" Boston Dynamics. Он прогнозирует войну роботов в будущем.

По его словам, идея их использования с оружием хорошая, но на сегодняшний день нет данных об применении таких роботов на поле боя в Украине.

"Это концепция новой войны или новая концепция войны - война роботов, война будущего… Вполне возможно, что они (США) для себя это сделают, но на сегодняшний день таких данных, чтобы Boston Dynamics использовала наше поле боя в качестве полигона для испытания своих собак, таких данных в открытых, во всяком случае, источниках не наблюдается. Хотя идея хорошая". - заявил Жданов.

По его словам, США уже использует таких роботов для охраны военной базы в районе размещения золотохранилищ. Жданов считает, что война с использованием роботов может стать реальностью в ближайшее десятилетие:

"Арт-системы - полный автомат заряжания, танки - полный автомат заряжания, рассматривается концепции с необитаемой башней. Вот эти вот роботы, колесные платформы, беспилотники - это что же тоже роботы, только летающие роботы, и везде операторы сидят где-то в сторонке, наблюдают и управляет этими роботами".

Роботы Boston Dynamics

Boston Dynamics - инженерная компания, специализирующаяся в робототехнике.

Компания известна разработкой четвероногого робота BigDog для военных целей.

BigDog - четвероногий робот, созданный в 2005 году. BigDog способен переносить до 150 кг груза со скоростью до 6,4 км/ч и преодолевать уклон до 35 градусов.