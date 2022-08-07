Грессел считает, что сначала нужно освободить новооккупированные территории и защитить Украину.

Когда у Украины появится возможность атаковать российские войска на Донбассе и в Крыму перед обществом предстанет дискуссия о готовности жертвовать молодыми гражданами ради возвращения захваченной врагом в 2014 году территории.

Такое мнение высказал "Радио Свобода" бывший аналитик Минобороны Австрии, ныне - эксперт по безопасности "Европейского совета международных отношений Густав Грессел.

Актуальной на сегодня задачей эксперт назвал защиту Украины и возвращение территорий, оккупированных после 24 февраля.

Комментируя предстоящее освобождение Крыма, он напомнил, что на полуостров ведут два небольших пути.

"Украина не имеет большого десантного флота или возможности получить преимущество в воздухе над оккупированным Россией Крымом, чтобы высадить десант наземным или морским путем и начать неожиданный штурм. Поэтому россияне могут предсказать, откуда должны прийти украинцы, да и возможные пути - это очень узкие полосы, потому что там между материковой частью Украины и Крымом есть много внутренних лагун и болот. Поэтому ее очень легко защищать, и на самом деле я был немного удивлен, что в первые дни войны россиянам удалось так быстро туда прорваться", - говорит он.

Грессел также называет сложной задачей освобождение крупных городов Крыма.

"Украина может сначала, например, бросить свои войска на Донбасс, потому что ситуация там, откуда можно ожидать наступления России, является более критической, и вам нужно победить там российскую армию, чтобы устранить военную угрозу оттуда, вместо того, чтобы пытаться отвоевать Крым. Но даже на восточном направлении мы все еще видим, например, вокруг Марьинки старая линия столкновения, вокруг которой восемь лет ведутся боевые действия в войне на Донбассе, все еще имеет мощную оборону - и попытка ее преодолеть может быть очень сложной задачей, что непременно будет означать потери", - высказался эксперт.

Еще одной непростой задачей он считает и освобождение оккупированного Донецка из-за его укрепленных окраин, чем враг занимался на протяжении последних восьми лет.

"Чтобы взять Донецк, вам нужно было бы бросить на это по крайней мере 100-150 тысяч солдат, и стоит ожидать очень много потерь. Так что это повлечет за собой большую дискуссию. Я не могу сейчас предсказать, в каком состоянии тогда будет российская армия, когда ей будет поставлена задача оборонять Донбасс, защищать прокси-республики или защищать город Донецк. Поэтому, конечно, очень трудно назвать точное количество потерь, к которым приведет операция по освобождению Донбасса", - считает Грессел.

Ранее американское издание The Washington Post написало, что Украина может снова переломить ход войны в свою пользу благодаря поставкам западного оружия.