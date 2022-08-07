Сохраняется угроза нанесения российскими оккупантами ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

Российские оккупанты сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Противник сосредоточивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, сохраняется угроза нанесения российскими оккупантами ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

Отмечается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг провел воздушную разведку и обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки и Николаевка Сумской области.

На Харьковском направлении враг, как сообщили в Генштабе, кроме артиллерийского огневого поражения по линии соприкосновения, нанес авиационные удары возле Пришиба, Верхнего Салтова и Ртыщевки. Также провел разведку беспилотными летательными аппаратами.

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