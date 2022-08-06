Астролог также упомянула китайские военные учения и взрывы в Берлине.

Во всем мире, в том числе и в Украине, сейчас наблюдается некое обострение, происходят нелегкие события, в частности, речь идет о жестоких войнах за ресурсы.

Внимание на то, как все эти события связаны с текущим расположением планет, обратила астролог Валентина Виттрок.

"В небесах неспокойно", – отметила она.

По словам астролога Меркурий сейчас находится в Деве, а Марс с Ураном – в Тельце.

"Меркурий в Деве все калькулирует, хочет залезть в детали, от которых и так тошно. Марс с Ураном в Тельце – войны за ресурсы: Израильская операция в Газе, китайские учения вдоль границ Тайваня, на Донбассе – ад, Карабах, взрывы в Берлине, проснулся вулкан в Исландии… Раздухарилось во всем мире", – добавила Виттрок.

Ранее астролог рассказала, сколько еще будет длиться война в Украине.

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