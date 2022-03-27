По словам президента, оккупанты бросают технику на нашей земле и просто убегают.

Украинские селяне голыми руками берут в плен пилотов сбитых российских самолетов, а фермеры забирают вражескую технику на полях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Простые украинские селяне голыми руками берут в плен пилотов сбитых российских самолетов, которые падают на нашу землю. Наши тракторные войска, украинские фермеры забирают российскую технику в полях и отдают ее нашим Вооруженным силам Украины. В том числе новейшие образцы, которые Россия пыталась сохранить в секрете. А теперь оккупанты их бросают на нашей земле и просто убегают. В принципе, правильно делают. Потому что им отсюда лучше убежать, чем умереть", – заявил глава государства.

Потому что, по словам Зеленского, других альтернатив у них просто нет, и не будет.

"Каждый и каждая в Украине объединились и всю свою энергию уже больше месяца отдают обороне нашего государства, вместе с ВСУ", – сказал президент.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия напала на независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только пытались захватывать военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

По состоянию на 19 марта в Украине официально насчитывалось 562 русских военнопленных.

В то же время 23 марта министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Россия захватила в плен около 100 человек.

При этом с 24 февраля по 26 марта украинские воины ликвидировали 16,4 тысячи оккупантов.

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