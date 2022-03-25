Житель Черниговщины погнался за врагом с вилами или другим инструментом.

Российский пилот Су-34 Александр Красноярцев подробнее рассказал о том, как попал в плен. После катапультирования и приземления он убил безоружного жителя Черниговской области.

Информацией Красноярцев поделился в интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину.

Пилота сбили на окраине Чернигова. Он приземлился на крышу дома и услышал голоса людей за забором. Горожане кричали: "Россиянин, выходи".

Красноярцев решил бежать и спрятаться в соседнем дворе в сарае. По словам пилота, за ним погнался неизвестный мужчина с вилами или чем-то похожим. Оккупант выстрелил и убил безоружного украинца. Свои действия Красноярцев оправдывает "автоматизмом", мол, мозг отдавал команды прятаться и стрелять. Пилот заявил, что потом неоднократно жалел о применении оружия.

Напомним, Александра Красноярцева сбили во время третьего вылета. По словам пилота, до этого он бомбил аэропорт в Киевской области и дороги на юге от Чернигова. Когда самолет оккупанта подбили, на его борту было шесть не контролированных 500-килограммовых бомб ФАБ-500.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: