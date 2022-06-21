По городу выпустили девять ракет "Оникс".

В Одессе в результате обстрела российских оккупантов 20 июня погиб охранник логистического продуктового склада.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook по итогам 20 июня.

Отмечается, что обстановка в зоне ответственности сил обороны юга динамичная и напряженная. Оккупанты с воздуха и из временно оккупированного Крыма наносят массированный ракетный удар.

"Четыре ракеты Х-31А с вражеского истребителя и одна ракета типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса были направлены на Очаков и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде. Остальные 9 "Ониксов" были адресованы Одесщине", - говорится в заметке.

Так, в дельте Дуная были повреждены жилые дома на островах, в Белгород-Днестровском районе - попадание возле кладбища и у объекта промышленной инфраструктуры. Обошлось без жертв и пострадавших.

"В Одессе в результате попадания в логистический продуктовый склад погибло одно гражданское лицо - охранник", - говорится в сообщении.

Также на Херсонщине по позициям украинских войск наносился авиационный удар вертолетом противника Ка-52. "Без потерь. В ответ нашими вертолетами также атаковано скопление противника", - сообщили в ОК "Юг".

Кроме того, отмечается, что пытаясь усилить свое влияние на украинскую оборону и контрнаступательные действия, враг применил запрещенные нормами международного гуманитарного права зажигательные боеприпасы.

Напомним, что 20 июня РФ выпустила по югу Украины 14 крылатых ракет.

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