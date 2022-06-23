Из-за противников в четверг на части Донбасса были ранены пять человек.

В четверг, 23 июня, российские оккупанты убили шестерых мирных жителей Донецкой области.

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

"За 23 июня россияне убили шестерых мирных жителей Донбасса: трех - в Пришибе, двух - в Авдеевке и одного - в Часовом Яре. Еще пять человек сегодня получили ранения", - отметил он.

Напомним, войска РФ решились на полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Враги сначала атаковали военные объекты, а позже наносили удары и по жилью мирных людей, в частности, в Донецкой области. В результате вражеских атак было много жертв и пострадавших.

22 июня стало известно, что враги в Донецкой области обстреляли пляж на озере Золотая Рыбка. Из-за обстрела, совершенного оккупантами, погиб один человек, а 11 - пострадали.

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