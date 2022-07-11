Дамьен Магру отметил, что российская власть распространяет фейки

Российские оккупанты убили в Украине несколько бойцов Интернационального легиона. Власти РФ преувеличили число погибших иностранных бойцов и распространяет фейки.

Об этом сообщил спикер легиона Дамьен Магру во время брифинга.

"На прошлой неделе мы сообщили, что в нашем легионе еще трое погибших. Те имена, которые мы публикуем – это не полный список. К сожалению, мы не можем озвучить все потери. На прошлой неделе погибли двое бразильцев – мужчина и женщина. Имена, которые мы публикуем – это герои, потерявшие свою жизнь на поле боя в результате артиллерийского удара России. Дуглас Буриго пытался спасти Талиту де Валле из огня, но погиб сам. Талита вышла из здания, охваченного огнем, но, к сожалению, погибла", - говорится в сообщении.

По его словам, российская власть распространяет фейки относительно Интернационального легиона в Украине. В частности сообщалось, что уже погибли около 200 легионеров, но это не правда. В то же время Магру подтвердил, что несколько иностранных бойцов находятся в плену, среди них Эндрю Хилл, которого хотят как наемника, но он является военнослужащим подразделения Сил терробороны Украины.

Кроме того, в российском плену находится гражданский волонтер, который помогал эвакуировать людей из Запорожской области, Дилан Гил.

"Россияне и их приспешники продолжают незаконно преследовать иностранных граждан на территории Украины. Это же касалось и британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Брагима Саадуна, которые являются военными Вооруженных исл Украины. Таким образом Россия пытается усилить свою переговорную позицию", - указал спикер Легиона.

Также рядом с Харьковом в плен попали двое американцев.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале июня в "ДНР" приговорили к смертной казни трех иностранцев, которые защищали Украину в рядах ВСУ. Их зовут Шон Пиннер, Эйден Эслин и Саадун Брагим. Первые двое — британцы, а третий — марокканец.

Согласно заявлениям росСМИ, Пиннера и Эслина взяли в плен при осаде Мариуполя в середине апреля, а Брагима — 12 марта в Волновахе. Каждого из иностранцев обвиняют в наемнической деятельности, хотя все они служили в ВСУ на законных основаниях.

По аналогичным статьям в "ДНР" собираются судить еще двух британцев: волонтера Дилана Хили и воина "Интернационального легиона" Эндрю Хилла. Российские пропагандисты сообщали, что их схватили в Мариуполе и Николаевской области.

В конце июня Эйден Аслин по телефону предупредил близких, что его ждет расстрел. Оккупанты заявили ему, что Великобритания еще не предпринимала никаких попыток вести переговоры, и сказали ждать казни.

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