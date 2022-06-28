Украинские воины успешно отбили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка-Залиман.

Агрессор провел воздушную разведку позиций украинских военных в приграничных районах Черниговской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северском направлении агрессор нанес огневого поражения со ствольной и реактивной артиллерии в районах Покровка, Старикове, Порозок и Верхняя Пожня Сумской области. Провел воздушную разведку позиций наших войск БпЛА типа "Орлан-10" в приграничных районах Черниговской области", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях в Вооруженных силах Республики Беларусь отмечается проведение плановой тренировки по связи с привлечением узлов связи пунктов управления.

На Харьковском направлении группировка войск противника основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины, продолжает ведение штурмовых действий с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений Сил обороны.

Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Яворское и обстрелял из артиллерии элементы инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, победа, Чепель и Милова.

Украинские воины успешно отбили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка-Залиман. Оккупанты отошли.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты используют БпЛА для разведки на территории Украины. В свою очередь украинские бойцы имеют определенные успехи в борьбе с летательными аппаратами врага.

Так, 25 июня украинские военнослужащие сбили российский беспилотник, проводивший доразведку объектов после ракетных ударов.

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