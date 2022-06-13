Легкие БПЛА гвардейцев помогают дистанционно бороться с российскими оккупантами.

Украинские военные в Харьковской области продолжают выбивать российских военных. В этот раз бойцы показали, как они мастерски уничтожили оккупантов и боекомплект артиллерийских снарядов с помощью дрона.

Об этом сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Кара небесная" – смертельный сюрприз для рашистов. Легкие БПЛА гвардейцев дистанционно тревожат пехоту оккупантов, унося жизнь и раня многих из них. На этот раз российские оккупанты в Харьковской области немного расслабились, и не подозревали, что эта загрузка боеприпасов для некоторых из них будет последней", – говорится в сообщении.

Украинские военные с помощью дрона уничтожили живую силу российских оккупантов, а также боекомплект артиллерийских снарядов.

Дроны позволяют дистанционно находить цели, корректировать огонь и уничтожать живую силу врага.

Как ранее сообщал УНИАН, воины 47-го отдельного батальона показали, как во время ночной "охоты" украинские защитники дроном уничтожили российскую технику и ее воинов.

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