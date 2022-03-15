Подтвержден факт уничтожения украинским истребителем вражеской крылатой ракеты, отметили в командовании Воздушных сил ВСУ.

За день было уничтожено четыре вертолета и один самолет оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"14 марта противовоздушная оборона Воздушных сил Вооруженных сил Украины отминусовала еще 4 вертолета и один самолет оккупантов. Кроме того, подтвержден факт сбития крылатой ракеты врага с украинского истребителя", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что несколько авианалетов на колонны техники рашистов осуществила ударная авиация Воздушных сил - бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на середину марта потери РФ в Украине ориентировочно превышали 12 тысяч человек, были уничтожены сотни летательных аппаратов.

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