Украинская разведка отметила, что из-за массовых увольнений в контракты добавили пункт о согласии на выполнение задач в районах военных действий

Российских солдат начали запугивать увольнениями за отказ от участия в войне против Украины. Оккупантам повально недоплачивают обещанных надбавок.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

По данным разведки, российским военным из 47 танковой дивизии, которых привлекли к войне против Украины, не выплатили надбавки, кроме 2% за "учения". Кроме того, статус "ветерана" могут получить только те, кто получил ранение и имеет официальное подтверждение из госпиталя.

"Военные бомбардируют командование обращениями относительно доплат и получения статуса, но все они игнорируются. Как следствие, военнослужащие не имеют ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий", - говорится в сообщении.

При этом тела погибших в Украине российских военных стали завозить в Россию небольшими партиями, чтобы не сеять панику. В то же время в контракты о военной службе решили добавить пункт о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения. Данное решение приняли, чтобы предотвратить массовые увольнения.

Как ранее сообщал УНИАН, в российском ФСБ начались чистки из-за того, что разведка давала Кремлю недостоверные данные о внутренней ситуации в Украине до вторжения, следствием чего стал полный провал "путинского блицкрига".

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