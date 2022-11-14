В приграничных районах Сумской области взорвались 143 вражеских снаряда, мины и ракеты.

С начала суток российские войска обстреляли на Сумщине территории семи общин. Всего оккупанты выпустили по населенным пунктам области почти 150 снарядов.

"143 вражеских снарядов, мин и ракет взорвались на приграничье Сумской области. В течение дня россияне обстреляли семь общин. Есть разрушенные дома и ранены местные жители. С самого утра враг ударил по критической инфраструктуре области из САУ. Повреждены производственные помещения. Трое сотрудников ранены, сейчас в больнице", - сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В частности, в результате обстрелов в Середино-Будской общине повреждены два дома мирных жителей, магазин и газопровод. Без жертв. Юношескую общину за день дважды враг обстрелял из САУ.

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Всего в приграничных селах было 37 взрывов.

Ситуация в Сумской области - что известно

Российская армия частично оккупировала Сумскую область в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впоследствии территория была освобождена от загарников из России, но с тех пор населенные пункты области постйино страдают от атак с российской стороны.

6 ноября россияне атаковали пять пограничных общин Сумщины. Для атаки использовали стрелковое оружие, минометы и ствольную артиллерию, а также дроны-камикадзе.

13 ноября оккупанты выпустили по приграничью Сумской области 264 мины, ракеты и снаряды.

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