Аналитики указали, на попытки российских оккупантов продвинуться в Харьковской области.

Кремль намерен захватить не только территории Донецкой и Луганской областей. Российские оккупанты продолжают попытки наступать на населенные пункты к северу от Харькова.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны.

Отмечается, что российские подразделения перенаправили на второстепенные направления, чтобы ускорить захват территорий Донецкой и Луганской областей.

При этом аналитики указали, что войска РФ 29 июня провели штурм Дементиевки, которая находится примерно в 15 км севернее Харькова. По словам оккупантов, наступление было успешным. В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг данную информацию, сообщив, что украинские бойцы отбили атаку.

В связи с этим в ISW считают, что контроль над населенными пунктами в Харьковской области вдоль линии фронта очень спорный.

Кроме того, оккупанты вели бои за Большими Проходами, Цуповкой, Питомником и Русской Лозовой, а также обстреливали Харьков.

"Постоянные бои за контроль над такими населенными пунктами к северу от Харькова наводят на мысль, что, хотя кремль утверждает, что отдает приоритет захвату Донбасса, он также стремится установить контроль над украинской территорией за пределами Донецкой и Луганской областей", – указано в отчете.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские защитники отразили штурмовые действия российских оккупантов на Харьковском и Славянском направлениях, а именно в районах населенных пунктов Дементиевка, Довгалевка и Залиман.

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