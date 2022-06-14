В Харьковской области в результате вражеских обстрелов один человек погиб и пятеро получили ранения.

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов один человек погиб и пятеро получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что вчера российские оккупанты продолжили обстреливать Харьков, Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы.

"В результате обстрелов в поселке Жуковского 1 гражданский человек ранен. В области повреждены частные дома, хозяйственные постройки, склады, произошли лесные пожары. В с. Малиновка из-за обстрелов оккупантов ранения получили 2 детей - мальчик 11 и девушка 17 лет. В пгт. Печенеги ранен ребенок 3 месяцев, к сожалению, его 35-летняя мать погибла. В с. Загородное 1 раненный. Всего в области 1 человек погиб, 5 - ранены, в том числе 3 детей", - сообщил он.

Синегубов также сообщил, что в Харьковском районе из-за попадания четырех российских ракет произошел пожар в складских помещениях, горели грузовые автомобили. Площадь возгорания - 2 тыс. кв. м.

Как сообщал УНИАН, в результате вражеских обстрелов на Харьковщине ранены двое детей. В результате обстрела пострадали два ребенка 11 и 17 лет. Они были госпитализированы в Чугуевскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом - осколочные ранения.

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