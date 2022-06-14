Детей доставили в больницу в Чугуеве с осколочными ранениями.

В результате вражеских обстрелов на Харьковщине ранены двое детей.

Об этом в своем Telegram сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

"Среди крупнейших пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе пгт. Малиновка Чугуевского района области. Там горел гараж и хозяйственная постройка на площади 180 кв. м. В результате обстрела пострадали два ребенка 11 и 17 лет. Они были госпитализированы в Чугуевскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом - осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Силами подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован за полтора часа.

Как сообщал УНИАН, около 23: 40 13 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. В городе звучала воздушная тревога, а местные насчитали по меньшей мере семь взрывов.

По словам очевидцев, по Харькову ударили ракетами. Пуски происходили с территории Белгородской области РФ. Ракетный удар спровоцировал мощный пожар под Харьковом.

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