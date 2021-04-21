В отношении активиста не действует ни одна мера пресечения.

Лидеру общественного движения «Защитим Протасов Яр» Роману Ратушному, подозреваемому в хулиганских действиях возле Офиса президента 20 марта, отменена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения жалобы в Киевском апелляционном суде адвокат Ратушного Евгения Закревская заявила, что ее подзащитный во время акции был в другой верхней одежде, а не в той, в которой его якобы опознали двое свидетелей. Кроме того, добавила она, на фото, на котором Ратушного якобы узнали свидетели, мужчина с бородкой, в то время как ее подзащитный не носит бороду уже достаточно долгое время.

Кроме того, по ее словам, органы следствия сфальсифицировали доказательства, привлекая фото Ратушного с другой акции, которая проходила в другое время и в другом месте.

Закревская напомнила, что Ратушный - общественный деятель, лидер движения «Защитим Протасов Яр», имеет постоянное место работы, выступает истцом и свидетелем в ряде судебных процессов - как потерпевший по делам Майдана, и как истец по делам о защите парка Протасов Яр.

Кроме того, добавила адвокат, он недавно вместе с другими пострадавшими по делам Майдана выиграл судебный иск в Европейском суде по правам человека, где было констатировано нарушение его прав на мирные собрания во время Революции достоинства.

Закревская заявила, что все эти факты доказывают, что Ратушный имеет активную гражданскую позицию и отстаивает ее в судах.

Она попросила суд отменить решение Печерского райсуда об избрании Ратушному меры пресечения.

Прокурор попросил суд оставить в силе решение суда первой инстанции и не опровергал доводы стороны защиты. Также в суд пришли около 10 человек, которые готовы были взять Ратушного на поруки.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда приняла решение отменить постановление Печерского райсуда Киева об избрании активисту меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Она также оставила без удовлетворения ходатайство поручителей о взятии на поруки Ратушного.

Таким образом, в отношении активиста не действует ни одна мера пресечения.

Протесты под ОП: что известно

20 марта у здания Офиса президента в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты.

Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Активисты разбили стекло в дверях здания и забросали файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской.

По состоянию на 30 марта десяти участникам акции сообщено о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия или иного предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса, в отношении нескольких составлены административные протоколы.

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Автор: Дмитрий Хилюк