Журналисты погибли под Николаевом, на Киевщине и в самой столице.

В результате обстрелов оккупантов пострадали по меньшей мере 35 журналистов, трое погибли.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

"Оккупанты РФ ведут борьбу с объективным освещением их военных преступлений в Украине - убивают и обстреливают журналистов. От рук рашистских боевиков пострадали уже по меньшей мере 35 журналистов. Трое убиты", - написала она.

В частности, журналист Виктор Дудар погиб во время боевых действий под Николаевом, телеоператор Live Евгений Сакун - во время ракетного обстрела в Киеве, а гражданин США Брент Рено, відеожурналист, документалист был убит на блокпосте в Ирпене на Киевщине.

Многие журналисты получили ранения во время целенаправленных обстрелов врага.

Так, по словам Денисовой, бронированный автомобиль с маркировкой "пресса" швейцарского журналиста Гийома Брике во время движения в сторону Николаева обстреляли российские военные - Брике получил ранение.

Также двое журналистов чешского издания Voxpot Майда Сламова и Войтех Богач попали под обстрел российских войск, а два датские корреспондента издания Ekstra-Bladet - журналист Стефан Вайхерт и фотограф и репортер Эмиль Фильтенборг Миккельсен получили огнестрельные ранения.

"Российские войска напали на британскую телевизионную группу Sky News - главный корреспондент Стюарт Рэмзи и его четыре коллеги возвращались в Киев, когда попали в засаду. Пуля попала Рэмзи в спину, оператора Ричи Моклера спас бронежилет, по которому стреляли дважды", - рассказала омбудсмен.

По ее данным, под прицельным огнем также находятся объекты телевизионной инфраструктуры Украины: враг пытался уничтожить Киевскую, Луцкую, Ривненскую телебашни, захватил телебашни и телевизионные студии во временно оккупированных городах.

"Действия оккупантов направлены на навязывание рашистской пропаганды и идеологии и подавление всех других информационных ресурсов", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что убийства и обстрелы журналистов являются грубым нарушением Гаагских конвенции и декларации, Женевской конвенции о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ней, а также Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, которые устанавливают гарантии безопасности для журналистов.

Уполномоченная по правам человека призвала международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что уже расследуются более 1,7 тыс. военных преступлений Российской Федерации в Украине.

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