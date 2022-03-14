Пусть гибель журналиста вдохновит мир на борьбу за силы света против сил тьмы, отметил украинский лидер.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье американского журналиста Брента Рено, погибшего вчера в Ирпене (находится под Киевом) от пуль российских оккупантов.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Выражаю сердечные соболезнования семье Брента Рено, который погиб, документируя безжалостность и зло, причиненное Россией людям в Украине. Пусть жизнь и жертва Брента вдохновят мир на борьбу за силы света против сил тьмы", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли американского журналиста Брента Рено, еще один журналист получил ранения. Раненого привезли в киевскую детскую больницу "Охматдет".

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Ирпень, Бучу, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

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