Российские захватчики хоть и имеют локальные успехи, но несут большие потери.

Российские оккупанты контролируют большую часть Северодонецка Луганской области. Армия РФ наращивает локальные успехи с помощью концентрации артиллерии, но несут потери.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Для захвата Луганской области россиянам необходимо форсировать реку Северский Донец, после чего они смогут сосредоточиться на Донецкой области. При этом указано, что есть два возможных места пересечения – между Северодонецком и Лисичанском возле захваченного Лимана, но эта территория, вероятно, контролируется ВСУ.

"Вероятно, РФ понадобится короткая тактическая пауза, чтобы перезагрузиться перед форсированием рек и последующими атаками вглубь Донецкой области, где ВСУ подготовили оборонительные позиции", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, россияне несколько раз пытались форсировать реку Северский Донец, но их усилия были уничтожены украинскими военными. По меньшей мере 400 российских солдат были уничтожены, преимущественно от артиллерийских обстрелов, на переправе через реку.

В свою очередь издание The New York Times сообщило, что потери, нанесенные российскому батальону, когда он пытался форсировать Северский Донец, засвидетельствовали об одном из самых смертоносных столкновений войны.

По мнению аналитиков, захватчики продолжают наступать на Славянском направлении и, вероятно, захватили несколько населенных пунктов - Яровую и Святогорск. В то же время оккупанты избегают боев в районе реки.

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