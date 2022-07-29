Оккупанты продолжают перебрасывать технику в Херсон, в том числе и "Бук-М2".

Оккупанты продолжают перебрасывать тяжелую технику через Мелитополь в направление Херсона, потому что готовятся к наступлению ВСУ.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Уже четвертый день мы наблюдаем через территорию города Мелитополя транзитом проходит военная техника. Причем, это три-четыре колонны ежедневно. Сегодня была очередная колонна. Они идут как по центру города, так и по окрестностям города Мелитополя", - сказал он.

Мэр отметил, что в каждой колонне от 20 до 30 единиц техники. Это различного рода вооружения - от танков до боевых машин десанта, машин пехоты.

"Также была замечена на территории города специфическая техника - "Бук-М2", который является последней модификацией этого вооружения, и оно также все идет в сторону Херсона и Крыма. Мы четко понимаем, что переброска этой техники связана с тем, что наши ВСУ уже нацелены на деоккупацию Херсона и поэтому вражеские войска стягиваются именно туда", - пояснил он.

Федоров уточнил, что вражеская техника идет со стороны Донбасса, Мариуполя и Бердянска.

Он считает, что деоккупация Мелитополя для украинских военных является приоритетом том, что это город - "ключ к деоккупации всего юга страны".

Городской голова также отметил, что у украинской армии уже есть успехи на Запорожском направлении, о которых скоро станет известно.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.

По состоянию на 26 июля российские захватчики стянули около 80 единиц техники в направлении Херсона.

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