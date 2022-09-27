Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект.

Российские оккупанты ударили по Харькову.

Данные об ударах подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Изначально он сообщил о трех прилетах. Затем через несколько минут добавил, что по городу осуществлен еще один удар.

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"Три прилета по Харькову. Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света", - сообщил Терехов.

По его данным, в настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Информацию об обстрелах Харькова подтвердил и председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову", - заявил Синегубов.

Председатель ОВА обратился к жителям города, чтобы те не игнорировали сигналы тревоги.

Удары по Харькову

Российские оккупационные войска начиная с 24 февраля регулярно обстреливают Харьков и Харьковскую область, разрушая инфраструктуру и жилые дома.

Так, 26 сентября от ракетного удара в Первомайском Харьковской области погибла 15-летняя девочка, также попадания были в гражданские объекты.

В конце августа Украина пошла в контрнаступление. Президент Владимир Зеленский сообщал, что уже освобождена почти вся Харьковская область.

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