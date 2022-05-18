РФ по одной причине колеблется пробовать аннексировать украинскую территорию, считает военный эксперт.

Власти Российской Федерации могут объявить об аннексии Мариуполя, Херсона и части Запорожской области в День России, который отмечается 12 июня.

Противник может объявить об аннексию Херсонщины в виде так называемой "Херсонской народной республики" или в виде какого-то "Таврического региона", объединив с уже захваченным Крымом, рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.uа.

"...Очередная попытка незаконной аннексии территории Украины может потянуть за собой новый пакет санкций от западных партнеров. И я думаю, что Россия это понимает. Поэтому они колеблются, делать это или нет. И уже третий раз они переносят этот незаконный "референдум" в той же Херсонской области", - отметил собеседник.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Оккупанты сначала обстреливали военные объекты, а потом атаковали и мирных жителей ряда городов, были жертвы и пострадавшие.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, поддержали Киев - ввели против РФ новые санкции и предоставили вооружение украинской стороне.

Противнику удалось заблокировать Мариуполь, а также взять под контроль ряд населенных пунктов в Херсонской и Запорожской областях.

Справка УНИАН. В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там псевдореферендум, а затем незаконно аннексировала полуостров. Аннексию Крыма не признали, в частности, Украина, США, Канада и страны ЕС.

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